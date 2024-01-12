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Adana'da çevre yolunda alevlere teslim olan Tofaş otomobil itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da çevre yolunda alevlere teslim olan Tofaş otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde çevre yolunda seyir halinde olan bir Tofaş marka otomobil aniden alev aldı. Sürücü son anda kendini dışarı atarak canını kurtardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobili kısa sürede söndürdü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Adana\'da çevre yolunda alevlere teslim olan Tofaş otomobil itfaiye tarafından söndürüldü
12.01.2024 - 14:45,  Güncelleme: 14:46
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Adana'nın Kozan ilçesinde çevre yolunda alevlere teslim olan Tofaş marka otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kozan çevre yolu Sırkıntı Kavşağı'nda 01 P 2214 plakalı Tofaş marka Şahin otomobil seyir esnasında bir anda alev aldı. Otomobilin ön kısmında çıkan yangında sürücü kendini dışarı atıp canını son anda kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobilde maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Geçtiğimiz günlerde de Adana'da yine Tofaş marka otomobil LPG alırken bomba gibi patlamış, sürücü ile birlikte 3 kişi ölümden dönmüştü. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da çevre yolunda alevlere teslim olan Tofaş otomobil itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da çevre yolunda alevlere teslim olan Tofaş otomobil itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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