Adana\'da çevre yolunda alevlere teslim olan Tofaş otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde çevre yolunda alevlere teslim olan Tofaş marka otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kozan çevre yolu Sırkıntı Kavşağı'nda 01 P 2214 plakalı Tofaş marka Şahin otomobil seyir esnasında bir anda alev aldı. Otomobilin ön kısmında çıkan yangında sürücü kendini dışarı atıp canını son anda kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobilde maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Geçtiğimiz günlerde de Adana'da yine Tofaş marka otomobil LPG alırken bomba gibi patlamış, sürücü ile birlikte 3 kişi ölümden dönmüştü. - ADANA