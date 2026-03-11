Kozan'da Yangın Yayla Evini Küle Çevirdi - Son Dakika
Kozan'da Yangın Yayla Evini Küle Çevirdi

Kozan\'da Yangın Yayla Evini Küle Çevirdi
11.03.2026 19:54
Kozan'da çıkan yangında, iki katlı yayla evi kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bulunan iki katlı yayla evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Dağılcak Tabiat Parkı yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Ahmet Dağlı'ya ait olduğu öğrenilen iki katlı yayla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İftar saatine denk gelen yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Kozan'da Yangın Yayla Evini Küle Çevirdi

SON DAKİKA: Kozan'da Yangın Yayla Evini Küle Çevirdi - Son Dakika
