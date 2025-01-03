Kozan\'da Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Semih Selim S. idaresindeki 01 CJZ 80 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Atık isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralı kadın Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA