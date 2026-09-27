Kozinoğlu soruşturmasında Pana Film Direktörü Karademir adli kontrolle salıverildi

Kozinoğlu soruşturmasında Pana Film Direktörü Karademir adli kontrolle salıverildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pana Film Direktörü İhsan Karademir, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Karademir, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Pana Film Direktörü İhsan Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. İfadesi sonrası Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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