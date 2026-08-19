Kozluk'ta Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kozluk'ta Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kozluk\'ta Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, 63 yaşındaki yaya Selim Gören, otomobil çarpması sonucu öldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Satı köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Selim Gören'e, C.K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gören, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gören, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gören, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gören'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Selim Gören, 3. Sayfa, Trafik, Kozluk, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozluk'ta Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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