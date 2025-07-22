Kraliyet Ailesini sarsan ölüm! Prens William ve Harry'nin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu - Son Dakika
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Kraliyet Ailesini sarsan ölüm! Prens William ve Harry'nin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu

Kraliyet Ailesini sarsan ölüm! Prens William ve Harry\'nin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu
22.07.2025 12:00
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Prens William ve Prens Harry'nin 20 yaşındaki kuzeni Rosie Roche, evinde ölü bulundu. Yanında bir ateşli silahın da bulunması olayın şok edici boyutunu artırdı. Roche, Prenses Diana'nın amcasının torunuydu ve 14 Temmuz'da ailesinin yaşadığı evde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

Prens William ve Prens Harry'nin 20 yaşındaki kuzeni Rosie Roche, evinde ölü bulundu. Yanında bir ateşli silahın da bulunması olayın şok edici boyutunu artırdı. Olayla ilgili soruşturma dün başlatıldı.

Rosie Roche, Prenses Diana'nın amcasının torunuydu ve 14 Temmuz'da ailesinin yaşadığı evde hayatını kaybetti. Olay günü arkadaşlarıyla tatile gitmek için valiz hazırlayan genç kız, annesi ve kız kardeşi tarafından bulundu.

Rosie'nin cansız bedeni, İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde Malmesbury yakınlarındaki Norton kasabasındaki evlerinde, yakınında bir ateşli silahla birlikte bulundu.

Wiltshire ve Swindon adli tıp mahkemesinde soruşturma açıldı ancak duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi. Bölge adli tabibi Grant Davies, polis ekiplerinin ölümün "şüpheli olmadığını ve olayda üçüncü bir kişinin dahil olmadığını" değerlendirdiğini açıkladı.

Rosie Roche'un, Durham Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı eğitimi aldığı ve çok sevilen bir öğrenci olduğu belirtildi. Üniversite adına yapılan açıklamada "Onu çok özleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Bu trajik olay, Prens William ve Harry'nin kuzeni Lady Gabriella Kingston'ın eşi Thomas Kingston'ın Şubat 2024'te başına aldığı ateşli silah yarası sonucu hayatını kaybetmesini hatırlattı. O olayda da silah cesedin yanında bulunmuştu. Gloucestershire baş adli tabibi Katy Skerrett, Thomas Kingston'ın kendi yaşamına son verdiği yönünde bir karar açıklamıştı.

Rosie'nin ailesi ve Prens William'ın sözcüsü, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Kraliyet Ailesini sarsan ölüm! Prens William ve Harry'nin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu
Kraliyet Ailesini sarsan ölüm! Prens William ve Harry'nin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu

İngiltere, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kraliyet Ailesini sarsan ölüm! Prens William ve Harry'nin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu - Son Dakika

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