Küba'nın Rafinerisinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Küba'nın Rafinerisinde Yangın

Küba\'nın Rafinerisinde Yangın
14.02.2026 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba'nın ikinci büyük petrol rafinerisi Nico Lopez'de yangın çıktı, yaralanma olmadı.

Küba'nın en büyük ikinci petrol rafinerisi olan Nico Lopez'de henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, yangının söndürülmesinin ardından rafinerinin normal işleyişine devam ettiğini açıkladı.

Petrol krizi ile karşı karşıya olan Küba, korkutan bir yangına sahne oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Havana'da bulunan ve ülkenin en büyük ikinci petrol rafinerisi olan Nico Lopez'deki bir depoda henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, rafineriden yükselen dumanlar kilometrelerce uzakta görüldü.

Yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, yangının yapılan müdahale sonunda söndürüldüğünü ve olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangının çevreye yayılmadığı ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtilen açıklamada, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından Nico Lopez Rafinerisi normal işleyişine devam etmektedir" denildi. - HAVANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Havana, Enerji, Çevre, Küba, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küba'nın Rafinerisinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı Görüntüler olay oldu Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet Hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet Hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 08:42:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Küba'nın Rafinerisinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.