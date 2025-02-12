Küçükçekmece'de 750 Bin Liralık Kaban Hırsızlığı

3.Sayfa

Musk\'tan Trump\'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek

En değerli hazinesini cebe indirmek için harekete geçti

Mertens ile fotoğrafı olay oldu

Küçükçekmece'de 750 bin lira değerinde kaban çaldılar: O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de alıcı kılığındaki hırsızlar yaklaşık 750 bin lira değerindeki kadın kabanını, "Parasını birazdan vereceğiz" diyerek çaldı. 5 şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, Küçükcekmece'de 6 Şubat günü meydana geldi. Bir giyim firmasının yetkililerini arayan hırsızlar, 750 bin lira değerinde 4 koli kadın kabanı siparişi verdi. Ardından ürünleri Küçükçekmece'de teslim alan şahıslar "Parasını birazdan vereceğiz" diyerek ortadan kayboldu. Firma yetkilileri bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak polise şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. M.G. ve Ö.D. isimli şüpheliler 2 koli kabanla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen ve 15 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen O.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı