Küçükçekmece\'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, önce yön tabelasını devirdi ardından karşı şeride geçerek İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Olay, İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden 221. sokağa dönüş yapan 34 PMG 924 plakalı otomobil sürücüsü Y.K., o sırada aynı yöne dönmeye çalışan Tarık Ziyad B.'nin kullandığı 34 MTP 147 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Motosiklet yola devrilirken, kontrolden çıkan otomobil ise refüjdeki yön tabelasını devirdi ardından karşı şeritteki 34 NL 6557 plakalı İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletten düşerek yaralanan Tarık Ziyad B. hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazada otomobil ve otobüste maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL