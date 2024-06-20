Küçükçekmece'de Kuyumcuya Giren Şahıs 2.5 Milyon Liralık Altını Çalmaya Çalıştı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kuyumcuya Giren Şahıs 2.5 Milyon Liralık Altını Çalmaya Çalıştı

Küçükçekmece'de bir kuyumcuya müşteri gibi giren bir şahıs, 2.5 milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını çalmaya çalıştı. İş yeri çalışanları tarafından yakalanan şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

20.06.2024 18:11
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Küçükçekmece'de kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını alıp kaçmaya çalıştı. İş yeri çalışanları kovalamaca sonunda şahsı yakalarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, çalışandan yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerindeki 1 kiloluk külçe altını tezgahın üstüne çıkartmasını istedi. Altını eline alıp inceliyor gibi yapan şahıs, altınla beraber koşarak kaçmaya başladı. Şüphelinin peşinden koşan iş yeri çalışanları, yaklaşık 250 metre süren kovalamacanın ardından şahsı yakaladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüpheliyi karakola götürdü. Şahsın tezgahtaki altını alıp kaçtığı ve iş yeri çalışanlarının peşinden koştuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Kuyumcuya Giren Şahıs 2.5 Milyon Liralık Altını Çalmaya Çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Kuyumcuya Giren Şahıs 2.5 Milyon Liralık Altını Çalmaya Çalıştı - Son Dakika
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