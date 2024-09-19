Küçükçekmece\'de Silahlı Kavga: İzleyici Yaralandı

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Küçükçekmece'de yol verme tartışması sonrası çıkan kavgayı izleyen bir kişiye kurşunun isabet etmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yol tartışması sonrası çıkan silahlı kavgayı balkondan izleyen Y.Z.S'nin karnına kurşunun isabet etmesine ilişkin soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "18 Eylül 2024 tarihinde Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Polat Sokak'ta meydana gelen yol verme tartışması neticesinde, henüz plakası tespit edilemeyen araç içerisinde bulunan şüphelilerin karşı araçta bulunan sürücü Ö.M.'yi darp ettikleri, şüphelilerin olay yerinden ayrılırken havaya silahla ateş ettikleri, havaya ateş edilmesi sonucu kavgayı balkondan izleyen Y.Z.S.'ye mermi isabet ederek yaralanması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi. - İSTANBUL