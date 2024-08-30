Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi

Geniş Video İzle

Küçükçekmece'de dün meydana gelen metrobüs kazası ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Metrobüs çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

30.08.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de dün meydana gelen metrobüs kazası ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Metrobüs çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alınmış, şahıslar emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Metrobüs çalışmasında görevli olan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken metrobüs kazası ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3-sayfa, trafik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:51 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 20:41:15. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement