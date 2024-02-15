Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin 16 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin aralarında saldırının gerçekleştiği arabada bulunan şahıslardan 16'sı tutuklandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın geçtiğimiz cumartesi günü bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Düzenlenen operasyon ile 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Dün sabah saatlerinde 4 çocuk şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 22 şüpheli ise öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Savcılık karşısına çıkan 4 çocuk şüpheliden 3'ü tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken yaşı 18'den küçük 1 şahsın ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi. Hakimlik tarafından 3 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan diğer 22 şüpheliden 13'ü tutuklanması talebiyle, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 5 diğer şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.
Mahkeme 13 şüphelinin tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklanmasına, 4 kişinin ise ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.
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