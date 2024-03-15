Küçükçekmece'deki silahlı kuyumcu soygununun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncu yakalandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki silahlı kuyumcu soygununun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncu yakalandı

Küçükçekmece\'deki silahlı kuyumcu soygununun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncu yakalandı

Küçükçekmece'de gerçekleşen kuyumcu soygununa ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı olan 2 soyguncunun kuyumcuyu soydukları anlar yer alıyor. Polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncuyu yakalayarak gözaltına aldı.

15.03.2024 13:26  Güncelleme: 13:30
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Küçükçekmece'deki silahlı kuyumcu soygununun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncu yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın çalarak kaçan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 hırsızın kuyumcuyu soydukları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncuyu yakalayarak gözaltına aldı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde 09 Mart'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüzlerinde cerrahi maskesi bulunan 2 şahıs cadde üzerindeki kuyumcuya girmiş, silahlarını iş yeri sahibi Bahtiyar Koç'a yönelten şüpheliler vitrinde bulunan altınları yanlarına getirdikleri poşete koymasını istemiş, o esnada dışardan bir vatandaşın 'Polis' diye bağırması üzerine panik yapan şüpheliler poşeti alarak hızlı bir şekilde alarak kuyumcudan kaçmıştı. 250 bin lira değerinde altın çalan şüpheliler kaçtıkları esnada ellerindeki silahlar ile etrafa rastgele ateş açmıştı.

Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise

6 adet kovan bulunurken kurşunlardan birinin park halinde bulunan araca isabet ettiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen Selim B. ve Ferhat B. isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından 11 Mart'ta yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş oldukları belirlenen şüphelilerin üzerlerinden ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek ve 5 bin 495 TL para çıktı. İki kardeş sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işyeri sahibinin oturduğu sırada içeriye giren hırsızlar, silahlarını doğrultarak altınları istiyor. Ardından paniğe kapılan hırsızlar aldıkları altınlara kaçarak uzaklaşıyor. Soyguncu kardeşlerin kaçtıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'deki silahlı kuyumcu soygununun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki silahlı kuyumcu soygununun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncu yakalandı - Son Dakika
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