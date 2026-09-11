Küçükçekmece Sefaköy'de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp iki araca çarptı - Son Dakika
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Küçükçekmece Sefaköy'de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp iki araca çarptı

Küçükçekmece Sefaköy\'de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp iki araca çarptı
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İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de park halindeki sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayarak sokaktaki iki araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet ve iki araçta maddi hasar oluştu, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de park halindeyken aniden hareket eden sürücüsüz bir kamyonet, yokuş aşağı kayarak sokak üzerindeki araçlara çarptı. İki araçta maddi hasarın meydana geldiği kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsüz kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sokak boyunca hız kazanarak ilerleyen araç, park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Çevrede korku ve paniğe neden olan kazanın ardından vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet ile çarptığı iki araçta maddi hasar meydana geldi.

O anlar kamerada

Kaza anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin yokuş aşağı hızla ilerlediği, çevredekilerin bağırarak ve korna çalarak vatandaşları uyarmaya çalıştığı, aracın park halindeki otomobillere çarparak durduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Küçükçekmece, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Sefaköy, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece Sefaköy'de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp iki araca çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece Sefaköy'de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp iki araca çarptı - Son Dakika
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