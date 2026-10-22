Kula Belediye Başkanı Dönmez’in davası Adli Tıp raporu eksikliğiyle 29 Aralık’a kaldı

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in de sanıkları arasında yer aldığı davanın duruşması, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen sağlık raporunun mahkeme dosyasına ulaşmaması nedeniyle 29 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Edinilen bilgilere göre, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim 2026'da görülmesi beklenen davada, eksik rapor nedeniyle yargılamaya devam edilemedi. İddianamede Hikmet Dönmez ve diğer sanıklar hakkında kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hukuki alacağın tahsili amacıyla cebir veya tehdit kullanma suçlamaları yer aldı. Soruşturmanın, belediye ile iş yapan bir firmanın yetkililerine yönelik olduğu iddia edilen olaylarla ilgili yürütüldüğü belirtildi.

Müştekinin yaralanmasının niteliğini ve derecesini belirlemek amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun henüz dosyaya sunulmadığı öğrenildi. Mahkeme heyeti, eksikliğin giderilmesi için duruşmayı 29 Aralık 2026 tarihine bıraktı.