Kula\'da İki Ayrı Kaza: 5 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yarım saat arayla meydana gelen iki farklı kazada ikisi çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Eski Selendi yolu Kula Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan yola bağlanmak isteyen Burak Er idaresindeki 35 ADZ 068 plakalı otomobil ile Şaban Şafak (34) yönetimindeki 45 LS 744 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 45 LS 744 plakalı aracın sürücüsü Şaban Şafak ile yolcular Ayfer Şafak (32), Zeynep Erva Şafak (5) ve Elif Gül Şafak (8) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise, Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Telli idaresindeki motosiklet, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Öz idaresindeki 45 ASU 664 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yere düştü. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından motosikletin olay yerinden kaçırıldığı öğrenildi.

Yarım saat arayla meydana gelen iki kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA