Makilik alanda yangın: 15 dönüm alan küle döndü - Son Dakika
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Makilik alanda yangın: 15 dönüm alan küle döndü

Makilik alanda yangın: 15 dönüm alan küle döndü
29.06.2026 19:09  Güncelleme: 19:18
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Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan küle döndü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi Sabuncukuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan müdahale edilirken, bir hava aracı da ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınırken, yaklaşık 15 dönüm makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Manisa, Çevre, Yaşam, Kula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makilik alanda yangın: 15 dönüm alan küle döndü - Son Dakika

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