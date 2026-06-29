Makilik alanda yangın: 15 dönüm alan küle döndü

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan küle döndü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi Sabuncukuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan müdahale edilirken, bir hava aracı da ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınırken, yaklaşık 15 dönüm makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MANİSA