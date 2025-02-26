Kültürel Miras İçin Bilgilendirme - Son Dakika
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Kültürel Miras İçin Bilgilendirme

Kültürel Miras İçin Bilgilendirme

Eğirdir'de Jandarma, köylere kültürel miras bilgilendirmesi broşürü dağıttı.

26.02.2025 15:12
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Serpil ve Yukarıgökdere köylerinde yapılan kolluk devriyesi sırasında "Kültür Varlıklarımıza Sahip Çıkalım" broşürleri dağıtıldı. 103 vatandaş kültürel mirasa sahip çıkılması konusunda bilgilendirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, Serpil ve Yukarıgökdere köylerinde önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında "Kültür Varlıklarımıza Sahip Çıkalım" adlı el broşürleri dağıtıldı. Broşürler, 103 vatandaşa kültürel mirasa sahip çıkılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmak amacıyla dağıtıldı. Yapılan bilgilendirme faaliyetiyle, vatandaşların kültür varlıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları hedeflendi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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