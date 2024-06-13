Kumluca'da orman yangını vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü

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Kumluca'nın Kuzca Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların da müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi Arslanlı mevkisinde öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda arasöz ve yangın işçisi sevk edildi. Yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürülürken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA