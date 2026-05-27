Kurbanlık Dana Kaçtı, Kovalamaca Yaşandı

Ankara'da satıcılarının elinden kurtularak kaçmaya çalışan kurbanlık dana kendisini yakalamak isteyenlere zor anlar yaşattı.

Kızılcahamam'daki kurban pazarında, satıcılarının elinden kurtulan ve kesimden kaçmaya çalışan kurbanlık dana ile onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. Etrafı demir korkuluklarla sarılı dananın kaçıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA