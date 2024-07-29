Kurs binasında korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kurs binasında korkutan yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İzmit Müftülüğüne bağlı öğrencilere tahsis edilmiş kurs binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binada kimsenin olmaması sebebiyle yaralanma olmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.07.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurs binasında korkutan yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurs binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Bekirdere Mahallesi Bülent Sokak'ta bulunan İzmit Müftülüğüne bağlı öğrencilere tahsis edilmiş kurs binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurs binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında binanın boş olduğu, olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kurs binasında maddi hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, İtfaiye, Kocaeli, Olay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurs binasında korkutan yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 21:17:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kurs binasında korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement