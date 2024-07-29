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Kurs binasında korkutan yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurs binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Bekirdere Mahallesi Bülent Sokak'ta bulunan İzmit Müftülüğüne bağlı öğrencilere tahsis edilmiş kurs binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurs binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında binanın boş olduğu, olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kurs binasında maddi hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.