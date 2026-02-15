Kurşun Yağdıran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
3. Sayfa

Kurşun Yağdıran Şüpheli Tutuklandı

Kurşun Yağdıran Şüpheli Tutuklandı
15.02.2026 22:21
Zonguldak'ta eğlence mekanına ateş açan A.G., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eğlence mekanına kurşun yağdıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, A.G. isimli şahıs gece mekana gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli A.G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G., Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. A.G.'nin evi ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca, 43 adet 7.65 mm çapında fişek, 4 adet sentetik hap ve 3 adet bıçak, olay yerinde ise 7 adet 7.65 mm çapında boş kovan ele geçirildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurşun Yağdıran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

23:13
