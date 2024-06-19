Serinlemek amacıyla Kurtboğazı Barajı'na girdikten sonra kaybolan 3 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen 3 kişi serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Kurtboğazı Barajı'na girdi. Baraj kenarında bulunan vatandaşlar, çocukların boğulduğunu görünce yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma botuyla arama yapan ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtboğazı Barajı'nda Serinlemek İçin Giren 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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