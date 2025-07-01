Kurtlar Vadisi\'nin efsaneleri yıllar sonra aynı karede

2003 – 2015 yılları arasında ekrana gelen ve Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen gündemdeki yerini koruyor. Politik göndermeleri, aksiyon dolu sahneleri ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan dizi, hayranları tarafından hâlâ konuşuluyor.

EFSANE KADRODAN SÜRPRİZ BULUŞMA

Dizideki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pala, Memati ve Abdülhey karakterlerine hayat veren oyuncular, yıllar sonra aynı karede buluştu. Bir etkinlik kapsamında bir araya gelen Yüksel Arıcı (Pala), Gürkan Uygun (Memati) ve Kenan Çoban (Abdülhey), bu özel anı ölümsüzleştirerek birlikte poz verdi.

HAYRANLARDAN YORUM YAĞDI

Söz konusu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin sadık takipçileri, karakterlerin yıllar sonraki hâllerini görmenin nostaljik duygular uyandırdığını belirtirken, pek çok yorumda yeniden bir Kurtlar Vadisi projesi beklentisi dile getirildi.