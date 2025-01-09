Kurye Öfkeyle Kask Fırlattı

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Öfkelenen kurye kendisine çarpan araca kask fırlattı...O anlar kamerada

BARTIN - Bartın'da öfkelenen kurye kendisine çarpan araca kaskını fırlattı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'da bir motosikletli kuryeye, arkasından otomobil çarptı. Yol boyunca kendisini tahrik eden sürücüye sinirlenen kurye, önce kendisini çarpan aracın camına doğru kaskını fırlattı. Hızını alamayan kurye, bu kez ise sürücüye saldırarak darp etmek istedi.

Çevredeki bir vatandaş kuryeyi tutarak, sürücüden ayırdı.

O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.