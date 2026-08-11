Kuşadası Belediyesi’ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başsavcılığı'nın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'i yakalanmış, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Gözaltına alınan toplam 17 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 14 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Özcan rüşvet vermek, Tekniker Atıl Ulaş Bengi rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, Eviz Yapı sahibi Şakir Eviz rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, inşaat firması sahibi Yusuf Yazıcı rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, Kuşadası Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Ali Kotan rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, mimar Cumhur Ulusoy rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, Harita Mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, Muhasebeci Ertan Sözmener rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, belediye personeli Ercüment Duman rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, TNR Otel'in sahibi Hakan Tanır rüşvet vermek, Kartem Yapının sahibi Emrah Temel rüşvet vermek, inşaat firması sahibi Resul Mert Çiftçi rüşvet vermek, inşaat firması sahibi Oğuz Ali Helvacı rüşvet vermek suçlarından tutuklandı.

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası Belediyesi’ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
Biz onu oyuncu biliyorduk Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi

11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:38
Devrik lider Esad, Suriye’de idama mahkum edildi
Devrik lider Esad, Suriye'de idama mahkum edildi
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 14:41:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi’ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.