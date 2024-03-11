Kuşadası'nda 10 Bin Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda 10 Bin Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kuşadası\'nda 10 Bin Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda, sigara kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 10 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sırasında ayrıca çeşitli malzemeler ve 520 paket tütün sarma kağıdı da bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

11.03.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
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Kuşadası'nda sigara kaçakçılarına karşı başlatılan operasyonda 10 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde kaçak tütün satışına yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak tütün satışı yapan şahıslar hedef alındı. Yürütülen başarılı operasyon neticesinde, A.F.K. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelinin yanında bulunan ve detaylı aramaları yapılan 3 adet kolide, kaçakçılık faaliyetleri için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 300 adet Gümrük Kaçağı Puro, çeşitli markalardan oluşan ve yüksek miktarlarda bulunan gümrük kaçağı puro ele geçirildi. 10 bin adet Gümrük Kaçağı Sigara, 520 paket tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında, adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda 10 Bin Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 10 Bin Adet Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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