Kuşadası'nda 5 suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 5 suçtan aranan şahıs yakalandı

Kuşadası\'nda 5 suçtan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde JASAT tarafından aranan ve toplam 10 yıl hapis cezası bulunan A.A isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

08.05.2024 09:22
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde JASAT tarafından 5 suçtan aranan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada Hırsızlık, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması (2 Dosya), Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak, Kabul Etmek (2 Dosya), Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma olmak üzere toplam (5) suçtan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A isimli şahıs Davutlar Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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