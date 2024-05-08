Kuşadası\'nda 5 suçtan aranan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde JASAT tarafından 5 suçtan aranan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada Hırsızlık, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması (2 Dosya), Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak, Kabul Etmek (2 Dosya), Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma olmak üzere toplam (5) suçtan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A isimli şahıs Davutlar Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN