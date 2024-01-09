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Kuşadası'nda Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ile birlikte kullanılan 41 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Kuşadası\'nda Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı
09.01.2024 - 10:04,  Güncelleme: 10:04
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından kullandığı malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını 7/24 esasına dayalı olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi jandarma ekipleri tarafından Yeniköy Mahallesi Davutdağı mevkiinde İ.Ö. isimli şahsın tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Şüpheli ile birlikte 41 adet kazı malzemesi ele geçirilirken, İ.Ö. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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