Kuşadası\'nda Kuyumcu Soyma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kuyumcu dükkanını soymaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanırken, 32 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay, 14 Şubat günü Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan bir kuyumcu dükkanında hırsızlık olduğu yönünde iş yeri sahibi tarafından ihbar yapıldı. Bölgeye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, M.R. isimli şüpheliyi kuyumcu dükkanı içerisinde suçüstü yakaladı. İşyeri önünde bulunan ve şahsın kepengi açmak için kullandığı levye, demir kesme makası, demir çubuk ile beyaz çuval ve eldivene el konuldu. Çeşitli suçlardan 32 suç kaydı olduğu tespit edilen M.R. isimli şahıs gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN