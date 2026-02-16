Kuşadası'nda Kuyumcu Soyma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kuşadası'nda Kuyumcu Soyma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı

Kuşadası\'nda Kuyumcu Soyma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı
16.02.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda kuyumcu soymaya çalışan M.R. suçüstü yakalandı, 32 suç kaydı ile tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kuyumcu dükkanını soymaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanırken, 32 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay, 14 Şubat günü Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan bir kuyumcu dükkanında hırsızlık olduğu yönünde iş yeri sahibi tarafından ihbar yapıldı. Bölgeye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, M.R. isimli şüpheliyi kuyumcu dükkanı içerisinde suçüstü yakaladı. İşyeri önünde bulunan ve şahsın kepengi açmak için kullandığı levye, demir kesme makası, demir çubuk ile beyaz çuval ve eldivene el konuldu. Çeşitli suçlardan 32 suç kaydı olduğu tespit edilen M.R. isimli şahıs gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kuşadası, 3. Sayfa, Polis, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Kuyumcu Soyma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:39
İzmir’de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:19:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Kuyumcu Soyma Girişimi: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.