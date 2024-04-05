Kuşadası\'nda Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kuşadası'nda Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.
Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törene, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, amirler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve polis memurları katıldı. Törende, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Programın devamında Adalızade Mezarlığı'nda polis teşkilatının şehit mezarları başında Kuran'ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma etkinliği, şehitlerimiz anısına Cuma Namazı'ndan önce Hanım Camiinde Mevlid-i Şerif okunması ile sona erdi. - AYDIN
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Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan alzaymır hastası S.B., 2 gün önce kayboldu. Jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda S.B., 32 saat sonra dağlık alanda sağ olarak bulundu. Jandarma komandoları tarafından hastaneye götürülen S.B.'nin sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Törende İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin, polislerin görevinin başında olduklarını vurgulayarak, terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele ettiklerini belirtti.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 8 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayda N.B. isimli şüpheli gözaltına alındı ve polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, araçta yapılan aramada 7,01 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, zanlılardan birinin evinde ise 2,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram skunk, 5,33 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza hap ve 7 uyuşturucu içme aparatı bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binası yanında bulunan inşaatın iskelesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, işçilerin mangal için yaktığı ateşin sebep olduğu öğrenildi. Olayın ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Karaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elma bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzincan'da, Ramazan Bayramı tatili süresince jandarma sorumluluk bölgesinde 808 jandarma devriyesi ve 3 bin 517 personel ile asayiş ve trafik uygulamaları aralıksız devam edecek. Vatandaşların huzur içerisinde yaşamaları için gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam edilecektir.
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