Kütahya Belkavak\'ta orman yangını söndürüldü, 10 hektar meşelik zarar gördü

Kütahya'nın Belkavak köyü yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Belkavak köyü Bakacak mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda arazöz ve orman yangını söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra köylüler de yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Olay yerine ayrıca itfaiye ekibi ve bir helikopter gönderildi. Orman ekipleri ve köylülerin karadan, helikopterin ise havadan müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 hektarlık meşelik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.