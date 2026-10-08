Kütahya'da jandarmanın operasyonunda 61,5 kilo tütün, 2 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da jandarmanın operasyonunda 61,5 kilo tütün, 2 bin makaron ele geçirildi

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Kütahya\'da jandarmanın operasyonunda 61,5 kilo tütün, 2 bin makaron ele geçirildi
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Kütahya'da jandarma ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yürütülen çalışma kapsamında merkez ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda 61,5 kilogram kıyılmış tütün ile 2 bin adet makaron ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 61,5 kilogram kıyılmış tütün ile 2 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda merkez ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 61,5 kilogram kıyılmış tütün ile içerisinde kıyılmış tütün bulunan 2 bin adet makaron ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da jandarmanın operasyonunda 61,5 kilo tütün, 2 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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