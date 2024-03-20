Kütahya\'da kumar oynatan işletmelere yönelik denetimler yapıldı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynatılan işletmelere yönelik yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynattığı tespit edilen 1 kıraathane ile narkotik madde bulunan 1 yardımlaşma derneği ve 1 kıraathane 30 gün süreyle, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kıraathane ise süresiz kapatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynatılan işletmelere yönelik yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynattığı tespit edilen, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılan 1 kıraathane ile narkotik madde bulunan 1 yardımlaşma derneği ve 1 kıraathane Valilik tarafından 30 gün süreyle faaliyetten men edilirken, işletmeler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kıraathane ise mühürletilerek süresiz kapatıldı. - KÜTAHYA