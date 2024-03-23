Kütahya\'da Kumar Oynayan 4 Kişiye 25 Bin 700 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Kütahya'da umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, Bahçelievler Mahallesinde bir iş yerinde yuvarlak masa etrafında 4 şahsın masada bulunan para ile kumar oynadığı tespit edildi. İş yeri yetkilisi S.Y. (59) isimli şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa Kabahatler Kanununca uyarınca toplam 25 bin 700 lira ceza uygulandı. Ayrıca işletmenin 30 gün süreyle mühürlenme işlemleri için çalışma başlatıldı. - KÜTAHYA
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Karabük'te heyelan nedeniyle balkonu çöken iki katlı müstakil ev boşaltılırken 6 kişilik aile geçici olarak öğretmenevine yerleştirildi.
Afyonkarahisar'da araması bulunan 2 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Salar beldesinde yakalandı. A.G. ve Ö.Y. isimli hükümlüler, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılan 4 kişiden kurtarılamayan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası bölgeye AFAD, sualtı arama ve tarama ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aramalar ikinci gününde de devam ediyor.
Samsun'da nitelikli cinsel istismar suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ Çorlu'da bulunan bir sanayi dükkanında çıkan yangında, 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Yangın, gece saatlerinde metal doğrama dükkanının ofis bölümünde çıktı. Dumandan etkilenenlerin olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi ise polis tarafından araştırılıyor.
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