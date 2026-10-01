Kütahya'da minibüsle çarpışan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da minibüsle çarpışan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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Kütahya\'da minibüsle çarpışan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
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Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı mevkisinde yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi; cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kütahya'da yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin 23 yaşındaki genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya yönüne seyreden H.G. (67) idaresindeki 43 HF 676 plakalı yolcu minibüsü ile Mehmet Umut Sökmen'in kullandığı 43 AHF 335 plakalı motosiklet kavşak yakınında çarpıştı. İlk incelemelerde motosikletin yolun ters yönünde ilerlediğinin tespit edildiği öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Mehmet Umut Sökmen ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sökmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Sökmen'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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