Kütahya\'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin aracında bir kişinin aracında ve şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, S. D (26) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA