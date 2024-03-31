Kütahya'da Otobüste Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Otobüste Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Kütahya\'da Otobüste Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, otomatik silah, çelik yelek ve fişekler ele geçirildi. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:51
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Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde valizlerinde ve üst aramalarında otomatik silah ile tabanca ve çelik yelekler ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonucu

İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu otobüsü çevre yolunda durduruldu. Otobüsteki S.Ö. (22) ve M.Ö'ye (24) isimli şahısların yapılan üst ve valiz aramalarında, 2 adet tabanca, bunlara ait 2 adet şarjör, 1 adet otomatik vahim silah, buna ait 1 adet şarjör, 2 adet çelik yelek ve 119 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Otobüste Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Otobüste Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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