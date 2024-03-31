Kütahya\'da Otobüste Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

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Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde valizlerinde ve üst aramalarında otomatik silah ile tabanca ve çelik yelekler ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonucu

İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu otobüsü çevre yolunda durduruldu. Otobüsteki S.Ö. (22) ve M.Ö'ye (24) isimli şahısların yapılan üst ve valiz aramalarında, 2 adet tabanca, bunlara ait 2 adet şarjör, 1 adet otomatik vahim silah, buna ait 1 adet şarjör, 2 adet çelik yelek ve 119 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA