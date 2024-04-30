Kütahya'da otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kütahya\'da otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.04.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S. Ç idaresindeki 43 PA 262 plakalı otomobil, okullar caddesi İmam Hatip Lisesi önünde karşı yönden gelen 43 S 5038 plakalı servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü S.Ç sevk edildiği Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Servis aracı, Kütahya, Emet, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 17:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement