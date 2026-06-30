Kütahya'da Tır, Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çevreyolu Kuruçay ışıklı kavşakta meydana geldi. Kütahya istikametinden çevreyolunda seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 43 AJ 269 plakalı otomobil, ışıklı kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık nedeniyle durduğu esnada aynı istikamette seyir halinde olan E.D. idaresindeki 43 U 2295 plakalı tırın arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan İ.A. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA