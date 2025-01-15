Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı.

Ekipler, il dışından Kütahya'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen araçları uygulama noktasında durdurarak detaylı arama yaptı. Yapılan kontrollerde, 17 parça halinde toplamda 5 kilo 780 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda narkotik köpeği 'Thor' ile arama yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA