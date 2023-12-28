Kütahya\'da uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlıdan 1\'i tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Balıklı Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahıstan 4 parça halinde toplamda 23,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA