Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan zanlılardan biri tutuklandı

Kütahya\'da uyuşturucu ticareti yapan zanlılardan biri tutuklandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan firari 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. İ.K. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, H.T. ise mahkemece tutuklandı.

30.05.2024 10:13
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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan firari 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

25 Mayıs 2024 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Fuatpaşa Mahallesinde durdurulan E.T. isimli şahıstan 20*29 cm ölçülerinde, 2 bin 160 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirilmiş ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Dosya çerçevesinde firari olan H.T. ve İ.K. isimli şahıslardan İ.K. Asayiş Şube Ekiplerince 2.19 gram bonzai ile birlikte diğer firari H.T. ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Şahıslardan İ.K. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, gözaltına alınan H.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika

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