Kütahya\'da uyuşturucu ticareti yapan zanlılardan biri tutuklandı

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan firari 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

25 Mayıs 2024 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Fuatpaşa Mahallesinde durdurulan E.T. isimli şahıstan 20*29 cm ölçülerinde, 2 bin 160 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirilmiş ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Dosya çerçevesinde firari olan H.T. ve İ.K. isimli şahıslardan İ.K. Asayiş Şube Ekiplerince 2.19 gram bonzai ile birlikte diğer firari H.T. ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Şahıslardan İ.K. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, gözaltına alınan H.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA