Kütahya'da 2022-2024 yılları arasında yakalanan şahıslar hakkında açıklama - Son Dakika
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Kütahya'da 2022-2024 yılları arasında yakalanan şahıslar hakkında açıklama

Kütahya\'da 2022-2024 yılları arasında yakalanan şahıslar hakkında açıklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 2022-2024 yılları arasında il genelinde yakalanan şahıslar hakkında bilgi verdi. 2022 yılında 885, 2023 yılında 910 ve 2024 yılına kadar olan dönemde 396 şahıs yakalandı. Ayrıca, ifadeye yönelik aranan şahısların sayısı da açıklandı.

28.04.2024 09:08
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden 2022, 2023 ve 2024 yılı ilk 4 aylık dönemde il geneli yakalanan şahıslar hakkında açıklamalarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında Kütahya il genelinde, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 734 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 96 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 41 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 14 şahıs olmak üzere 885 şahıs yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca, ifadeye yönelik aranan 2 bin 71 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirilirken, toplam 2 bin 956 aranan şahıs yakalandı.

"2023 Yılı"

2023 yılında 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 728 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 120 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 45 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 17 şahıs olmak üzere 910 şahıs yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca, ifadeye yönelik aranan 2 bin 955 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirilirken, toplam 3 bin 865 aranan şahıs yakalandı.

"2024 Yılı"

2024 yılı (26 Nisan 2024 Tarihine Kadar), 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 324 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 37 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 25 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 10 şahıs olmak üzere 396 şahıs yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca, ifadeye yönelik aranan bin 305 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirilirken, toplam bin 701 aranan şahıs yakalandı.

2022 - 2023 yılı aranan şahıslar yakalamasında yüzde 30 oranında, 2023 yılı (26.04.2023 tarihine kadar)-2024 yılı (26.04.2024 tarihine kadar) aranan şahıslar yakalamasında, bir önceki yıla göre yüzde 31 oranında artış sağlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 2022-2024 yılları arasında yakalanan şahıslar hakkında açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 2022-2024 yılları arasında yakalanan şahıslar hakkında açıklama - Son Dakika
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