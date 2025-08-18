Kütahya\'da Yangın: İki Ev ve Bir Müştemilat Yandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şapçı köyünde dün gece saatlerinde başlayan yangında iki ev, bir müştemilat, bir kuruluk ve iki samanlık büyük hasar gördü.

Yangına Tavşanlı Belediyesi, Tunçbilek Belediyesi ve Garp Linyitleri İşletmesi'ne ait itfaiye araçlarının yanı sıra, Orman İşletmesi'ne ait arazözler ve iş makineleri de müdahale etti. Ekipler, yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için büyük çaba sarf etti.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sarhoş olduğu iddia edilen bir kişinin kendi evlerini benzinle ateşe verdiği daha sonra yangının amcasının evine sıçradığı öne sürüldü. Söz konusu R.K. adlı kişi, iddialar üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemelerden sonra netlik kazanacak.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, yangının tamamen söndüğünden emin olmak için Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri soğutma çalışmaları aralıksız devam etti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. - KÜTAHYA