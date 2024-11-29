Kütahya'da Yaşlı Çift Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy'de oturan yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yakınları kapıyı açmayan Şükrü Gürsoy (73) ve eşi Hatice Gürsoy'dan (67) haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yardımı ile açılan kapı sonucu çiftin cansız bedeni ile karşılaşıldı. Şükrü ve Hatice Gürsoy çiftinin sobadan zehirlendiği bilgisi edinildi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Köy halkı, yaşanan bu acı olayın derin üzüntüsünü yaşarken, yetkililer de konuyla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA