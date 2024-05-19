Kütahya'dan Bursa'ya Gelen Motosiklet Grubu Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'dan Bursa'ya Gelen Motosiklet Grubu Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kütahya\'dan Bursa\'ya Gelen Motosiklet Grubu Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kütahya'dan Bursa'ya gelen bir motosiklet grubundan bir motosiklet, virajı alamayarak su kanalına çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.05.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'dan Bursa'ya gelen motosiklet grubundan bir motosiklet, virajı alamayınca su kanalına çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İznik ilçesi Çakırca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 U 2626 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa K. (42), virajı alamayarak yol kenarında bulunan su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mustafa K. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Sema K. ağır yaralandı. Motosiklet grubunda bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ambulans hastaneye seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Mustafa K., yolda hayatını kaybetti. Sema K.'nın ise hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kütahya, Bursa, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'dan Bursa'ya Gelen Motosiklet Grubu Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
19:25 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
18:00 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteri bulundu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteri bulundu
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
20:30 “Bizim çocuk“ durdurulamıyor Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi "Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi
20:13 Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu
20:02 Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray
19:45 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3’ü polis 7 kişi tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3'ü polis 7 kişi tutuklandı
18:37 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD’den ilk açıklama Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 21:25:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'dan Bursa'ya Gelen Motosiklet Grubu Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement