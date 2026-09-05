Kütahya Domaniç\'te kum yüklü kamyon yan yattı, sürücü Tavşanlı\'da hastanelik oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kum yüklü kamyonun kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Domaniç- Tavşanlı karayolu Karaköy mevkiinde, S.E. yönetimindeki kum yüklü kamyon seyir halindeyken kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü S.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde kazaya kamyonun lastiğinin patlamasının neden olmuş olabileceği belirtildi.

Öte yandan, kamyonun yola devrilmesi nedeniyle Domaniç-Tavşanlı karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.