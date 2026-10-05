Kütahya Domaniç\'te otomobil motosikletle çarpıştı, 1 genç öldü, 2 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 genç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Domaniç- İnegöl kara yolu Durabey köyü kavşağında akaryakıt istasyonu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. yönetimindeki 43 AAS 015 plakalı otomobil ile 43 AIF 976 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Osman Öztürk ile yolcu olarak bulunan E.N.K. ve otomobil sürücüsü R.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Osman Öztürk, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.N.K. ve R.E.'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Domaniç-Tavşanlı kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.